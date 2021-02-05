GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta fabrika deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki tekstil fabrikasının depo kısmında çıkan yangın kontrol altına alındı.

İstasyon Mahallesi'ndeki bir tekstil fabrikasının yanında bulunan depoda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Büyük çaplı hasara neden olan yangında fabrika ve depoda bulunan makine ve eşyalar zarar gördü.

Öte yandan, fabrikanın depo kısmında bulunan yaklaşık 100 ton pamuğun da zarar gördüğü öğrenildi.

