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Kar nedeniyle tır ve kamyon geçişine kapatılan Antalya-Konya kara yolu açıldı

22.12.2023 10:41 | Son Güncelleme:
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Antalya'nın Akseki ile Konya'nın Seydişehir ilçelerini birbirine bağlayan ve Alacabel mevkisinde etkili olan kar nedeniyle tır ve kamyon geçişine kapatılan kara yolu açıldı.

Kuvvetli rüzgar ve sağanağın yaşandığı Antalya'da, yüksek kesimlerde kar etkili oldu.

Akseki Bölge Trafik ekiplerince denetimlerin sürdüğü Antalya-Konya kara yolunun Akseki ve Seydişehir arasında kalan 1821 rakımlı Alacabel mevkisinde etkili olan kar nedeniyle tır ve kamyonların yanı sıra kar lastiği ya da zincir bulunmayan araçların geçişlerine bir süre izin verilmedi.

Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerince süren kar temizleme çalışmasının ve karın etkisini azaltmasının ardından yol tekrar tır ve kamyon geçişlerine açıldı.

Öte yandan, kar nedeniyle yolda kalan bazı araçlar da çekicilerle bulundukları yerlerden alındı.

Karayolları Alacabel ekipleri gece saatlerinde çok sayıda iş makinesi ile yolda kar kürüme ve tuzlama çalışması yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Akseki alacabel

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