GÜNCELLEME - Kar ve tipi nedeniyle kapatılan Tunceli-Pertek kara yolu ulaşıma açıldı

TUNCELİ (AA) - Yoğun kar ve tipi nedeniyle kapatılan Tunceli-Pertek kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.
Kentte yaklaşık 1 haftadır aralıklarla etkili olan kar ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Kar kalınlığının yer yer 2 metreye ulaştığı kentte, birçok köy ve mahalle yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
Valilik, Tunceli-Pertek kara yolunun olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapatıldığını duyurdu.
Ekiplerin, kent merkezi ve 7 ilçede karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.
Valilikten yapılan açıklamada, Tunceli-Pertek kara yolunun sabah saatlerinde ulaşıma kapatıldığı hatırlatılarak, "Kara yolu tüm araçlar için trafiğe açılmıştır. Sürücülerin araçlarında çekme halatı, zincir ve takoz bulundurmaları önem arz etmektedir." ifadeleri kullanıldı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz