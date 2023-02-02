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Kar ve tipi nedeniyle tek yönlü kapanan Malatya-Sivas kara yolu normale döndü

02.02.2023 08:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kar ve tipi nedeniyle gece saatlerinde Sivas yönü ulaşıma kapanan Malatya-Sivas kara yolunda gerçekleştirilen çalışmaların ardından ulaşım normale döndü.

Kar ve tipi nedeniyle Malatya'dan Sivas yönüne araç geçişleri, gece saatlerinde kapatıldı.

Yolda kalan araçlar akaryakıt istasyonlarında bekletildi.

Şiddetli rüzgarla etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Sivas'ın Kangal ilçesi ile Hekimhan arasında bulunan 1750 rakımlı Abdalboğan geçidi mevkisinde ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Tipi nedeniyle Sivas'a gitmek üzere yola çıkan vatandaşlar, Hekimhan'da bekletildi.

Karayolları ekiplerinin yaklaşık 5 saatlik çalışması sonunda ulaşım normale döndü.

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Anahtar Kelimeler:
Malatya Sivas Hekimhan karayolu

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