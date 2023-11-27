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Karadeniz'de fırtına dev dalgalar oluşturdu

27.11.2023 07:58 | Son Güncelleme:
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Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçesi Abana'da fırtınayla dev dalgalar oluştu.

Karadeniz'de fırtına dev dalgalar oluşturdu

Saatteki hızı yer yer 50 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle denizde 5 metreye ulaşan dalgalar meydana geldi. Dalgalar, Şehit Ömer Şenel Balıkçı Barınağı'nın mendirek duvarını yıktı.

Hacıveli kara yolu üzerindeki duvarı da aşan dalgalar, yolda su birikintisi oluşturdu.

Festival alanı ile Beşevler yolunda da su ve kum birikintileri meydana geldi.

Balıkçılar, limanda tedbir amaçlı bekledi, ilçedeki bazı evlerin giriş katlarını su bastı.

Harmason bölgesindeki iki evden 6 kişi iş makinesiyle tahliye edildi.

Cide ilçesinde de fırtına nedeniyle denizin taşması sonucu yollar su altında kalmış, bazı evleri su basmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Kastamonu Abana dalga

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