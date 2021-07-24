GÜNCELLEME - Karaman'da komşu kavgasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Karaman'da av tüfeği, taş ve sopaların kullanıldığı komşu kavgasında 1 kişi öldü, 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Çeltek Mahallesi Emin Musa Türbesi parkında dün gece Mustafa Ataş, komşusu Rasim Arpagünü tarafından belirlenemeyen nedenle darbedildi. Bir süre sonra Mustafa Aktaş ve Rasim Arpagünü, Mustafa Ataş'ın evine gelerek ellerindeki sopalarla Mustafa ve Zekeriya Ataş'ı darbetti. Kavgaya diğer aile fertleri de karıştı. Mustafa Ataş ise evden aldığı av tüfeğiyle karşı gruba 2 el ateş etti.

Mustafa Aktaş ve Zeki Tayyip Tekin, tüfekten çıkan saçmalarla, Zekeriya Ataş, Dursun ve Rasim Arpagünü ile Gülhan ve Fatma Kara ise taş ve sopa darbeleriyle yaralandı.

Yaralılar Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Mustafa Aktaş müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Zeki Tayyip Tekin'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay sonrası av tüfeğiyle ateş ettiği iddia edilen Mustafa Ataş tedavisi sonrası gözaltına alındı.

Olay sonrası polis ekipleri hastanede ve olay yerinde geniş güvenlik tedbiri aldı.

