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GÜNCELLEME - Kars'ta bahçe duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi öldü

01.01.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CENAZELERİN DEFNEDİLMESİ EKLENDİ

Kars'ta otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 1 çocuk ağır yaralandı.

Ali Gaffar Okkan Bulvarı'nda seyreden Alperen Demiral idaresindeki 36 SE 555 plakalı otomobil, Mihralibey Köprüsü yakınlarında bahçe duvarına çarptı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü ile Tolga Demiral, Tekin ve Burçin Alin'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ağır yaralanan 9 yaşındaki B.A. sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan B.A'nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazazedelerin olay yerine gelen yakınları fenalaştı.

Harakani Devlet Hastanesi morgundaki otopsi işlemleri tamamlanan cenazeler, Kamer Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Yeni Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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