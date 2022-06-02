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GÜNCELLEME - Kars'ta evin toprak damlı kısmındaki göçük nedeniyle anne ile 2 oğlu öldü

02.06.2022 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, olayın yaşandığı Verimli köyünde incelemelerde bulunarak, aileye başsağlığı diledi VALİ ÖKSÜZ'ÜN OLAY YERİNDE İNCELEMELERDE BULUNMASI EKLENDİ

Kars'’ta sağanak nedeniyle bir evin toprak damlı kısmında meydana gelen göçüğün altında kalan anne ve iki oğlu öldü.

Merkeze bağlı Verimli köyünde şiddetli sağanak ve dolu nedeniyle sabah saatlerinde Osman Budak'a ait müstakil evin toprak damlı kısmında göçük meydana geldi.

Evdeki göçükten yaralı kurtulup dışarı çıkmayı başaran 12 yaşındaki Sibel Budak, durumu köylülere bildirip yardım istedi.

Köylüler göçük altında kalan anne Songül Budak (36) ile çocukları Bedirhan (10) ve Boran Budak'ı (8) kurtarmak için çalışma yaptı.

Olay yerine Jandarma Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan çalışmada, göçük altında kalan anne ile çocukları Bedirhan ve Boran'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Göçükten yaralı kurtulan Sibel Budak ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

- Vali Öksüz, olay yerinde incelemelerde bulundu

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, olay sonrası Verimli köyüne geldi.

Aşırı yağış nedeniyle çöken ve anne ile 2 çocuğunun vefat ettiği evde incelemede bulunan Öksüz, ailenin yakınlarına başsağlığı diledi.

Öksüz, gereken her türlü çalışma ve yardımın yapılacağını bildirdi.

Vali Öksüz'e AFAD İl Müdürü Oktay Ayğan ve İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek de eşlik etti.

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