GÜNCELLEME - Kars'ta su taşkını yaşanan mahallede ekiplerin çalışması devam ediyor

Kars'ta karların hızla erimesi sonucu ev ve ahırların sular altında kaldığı Aydınlıkevler Mahallesi'nde, ekiplerin su tahliye ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Kent genelinde havaların aniden ısınması karların hızla erimesine yol açtı. Ortasından geçen su kanalı kar sularıyla dolup taşan Aydınlıkevler Mahallesi'nde, gece su basan çok sayıda ev ve ahırda tahliye çalışması yapıldı.

Çalışmaları yürüten Devlet Su İşleri (DSİ), Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve itfaiye ekipleri, evlerinde mahsur kalan yaklaşık 30 kişinin kurtarılması, bazı hayvanların da tahliye edilmesi sonrası çalışmalarına ara verdi.

Ekipler gece boyunca tedbirlerini sürdürürken, karların erimeye devam etmesi yüzünden suların yükselişini sürdürdüğü mahallede sabah saatlerinde iş makineleri desteğinde yeniden çalışma başlatıldı.

İtfaiye ekipleri, bu çerçevede Sevgi Sokak'taki bir ahırda mahsur kalan Sezgin Dağdelen'e ait yaklaşık 35 büyükbaş hayvanı tek tek kurtardı.

Hayvanlarının kurtarılmasının sevincini yaşayan Dağdelen, "Hayvanlarımız iki gündür ahırda mahsur kalmıştı. İtfaiye ekipleri gelip ahırdan tek tek kurtardı. Kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

Bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamazken, bazı vatandaşlar da kısmen su dolmasına rağmen ayrılmadıkları evlerinin çatılarında bekleyişlerini sürdürdü.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, sabah saatlerinde mahalleye gelerek incelemelerde bulundu.

Belediye ve diğer kamu kurumlarında görevli 95 personel, 12 iş makinesi ve 25 araçla mahalledeki su tahliye ve hasar tespit çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler bir taraftan vidanjörlerle ev ve ahırlardan su tahliyesi yaparken bir yandan da iş makineleri ile ev ile ahırlara yeniden su dolmaması için suyun akış yönüne göre evlerin yakınlarında setler oluşturuyor.

Bazı vatandaşlar da kendi imkanlarıyla evlerinin giriş kısımlarına toprak dolu torbalar koyup setler oluşturdu.

Söz konusu mahallede yürütülen çalışmalar Anadolu Ajansı ekibince dron ile görüntülendi.

