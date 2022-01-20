GÜNCELLEME - Kartal'da iskeleye bağlı bir gemide yangın çıktı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kartal'da hurdaya çıkan bir gemide çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Kartal Kumcular İskelesi'nde rıhtıma bağlı yan yatmış hurdaya çıkan "Boras" isimli gemide, parçalara ayrılırken yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve denizden müdahale için Kıyı Emniyetine bağlı kurtarma gemileri sevk edildi.

Yoğun duman oluşan ve alevlerin görüldüğü yangına itfaiye ekiplerinin karadan müdahalesi sürüyor.



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