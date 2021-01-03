GÜNCELLEME - Kastamonu'da çöplükte başlayan yangın ormanlık alana sıçradı

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Çepni köyü Şifan Mahallesi'nde, köye ait çöplükte başlayan yangın, bir süre sonra ormanlık alana sıçradı.

Yangına Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ve Çatalzeytin Belediyesi itfaiye ekipleri ile çevre köylerden vatandaşlar müdahale etti.

Yangın kontrol altına alındı, alanda soğutma çalışması başlatıldı.

Havanın aydınlanmasının ardından yangının ne kadar alanı etkilediğini belirlemek için ölçüm yapılacağı öğrenildi.

