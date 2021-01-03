YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. GÜNCELLEME - Kastamonu'da çöplükte başlayan yangın ormanlık alana sıçradı

GÜNCELLEME - Kastamonu'da çöplükte başlayan yangın ormanlık alana sıçradı

KASTAMONU HABERLERİ  | 03.01.2021 21:56 | Son Güncelleme

YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Kastamonu'da çöplükte başlayan yangın ormanlık alana sıçradı

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Çepni köyü Şifan Mahallesi'nde, köye ait çöplükte başlayan yangın, bir süre sonra ormanlık alana sıçradı.

Yangına Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ve Çatalzeytin Belediyesi itfaiye ekipleri ile çevre köylerden vatandaşlar müdahale etti.

Yangın kontrol altına alındı, alanda soğutma çalışması başlatıldı.

Havanın aydınlanmasının ardından yangının ne kadar alanı etkilediğini belirlemek için ölçüm yapılacağı öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERRıza Kocaoğlu'nun acı günüRıza Kocaoğlu'nun acı günü
Bahçeli, Kastamonu'da Aday Tanıtım Törenine KatıldıBahçeli, Kastamonu'da Aday Tanıtım Törenine Katıldı

Kastamonu Namaz Vakitleri 3 Ocak Pazar

İmsak
06:32
Sabah
08:04
Öğle
12:54
İkindi
15:14
Akşam
17:34
Yatsı
19:01

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler 3 Ocak Pazar

Çınar Eczanesi
Merkez
Yeni Güzey Eczanesi
Merkez
Araç Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Tuna Eczanesi
Azdavay
Yeni Sağlık Eczanesi
Bozkurt
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.