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Kastamonu'da kapı fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

03.08.2023 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kapı fabrikasında çıkan yangın ekiplerce kontrol altına alındı.

Kastamonu'da kapı fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Tosya Organize Sanayi Bölgesi'nde Hüseyin Karakaya'ya ait kapı fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine Tosya Belediyesine bağlı 10 yangın söndürme aracı, Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler desteğindeki 10 ekibin yanı sıra Kastamonu, Kargı, Araç, Taşköprü, Ilgaz belediyelerine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.

İş makinelerinin de destek verdiği çalışmalara katılan ekipler, yangının çevredeki diğer fabrikalara sıçramaması için yoğun çaba gösterdi.

Tosya Kaymakamı Suat Hatam, AA muhabirine, yangının saat 7.20 sıralarında bir fabrikada çıktığını söyledi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmamasının sevindirici olduğunu anlatan Hatam, "Yangının çıkış nedenini elektrik kontağı olarak düşünüyoruz, ama tam olarak bilmiyoruz. Ölü ve yaralı yok Allah'a şükür. Yangın kontrol altına alındı. Yanındaki fabrikalara sıçramadan engellendi. Şu an için her şey kontrol altında." diye konuştu.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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