GÜNCELLEME - Kayseri'de apartmanda çıkan yangın söndürüldü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın söndürüldü.

Gültepe Mahallesi Ak Sokak'ta bulunan 14 katlı apartmanın bodrum katında bulunan araç lastikleri, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Binayı saran dumanı fark eden apartman sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Ekipler, itfaiye merdiveni ile apartmanda mahsur kalan 30 kişiyi tahliye etti.

Yangında dumandan etkilenen 16 kişi kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Apartmanın bodrum katındaki otomobillerin yedek lastiklerinin tutuşması üzerine bina sakinlerinin dumandan etkilendiği öğrenildi.



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