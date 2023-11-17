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Kayseri'de bir kadının öldürülmesine ilişkin yakalanan komşusu tutuklandı

17.11.2023 07:34 | Son Güncelleme:
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kadının başına sert cisimle vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan komşusu tutuklandı, maktulün 2 oğlu serbest bırakıldı.

Kayseri'de bir kadının öldürülmesine ilişkin yakalanan komşusu tutuklandı

İl jandarma Komutanlığı, Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yapılan çalışmalar kapsamında incelenen 115 saatlik güvenlik kamerası görüntülerinde olayın gerçekleştiği gün, öldürülen kadının evinin arka bahçesinde garip hareketler yapan kedinin panikle kaçtığı tespit edildi.

Jandarma ekipleri, kedinin kaçtığı bölge olan İ.K'nin evi istikametinde kan lekelerinin bulunması üzerine yapılan çalışmalarda zanlının evinin bazı bölümlerinde ve lavabosunda kan izleri buldu.

Ayrıca, kamera kayıtlarından İ.K'nin poşetle malzeme götürdüğünün tespit edildiği, zanlının olayda kullandığı suç eşyası keser, kanlı elbiseleri ve kanlı ayakkabısını evinin uzağındaki boş alana attığı ortaya çıktı. Bu kapsamda yapılan yer göstermede bu malzemeler ele geçirildi.

Öldürülen kadının komşusu, çocuklarının da arkadaşı olan şüphelinin hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından 9 suç kaydının olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan İ.K. ile kadının oğulları B.B.S. (28) ve A.S'nin (23) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan komşu İ.K. tutuklandı, öldürülen kadının oğulları S.S. ve B.S. serbest bırakıldı.

Şüphelilerden İ.K'nin, öldürülen H.S'nin kolundaki bileziği de aldığı ileri sürüldü.

S.A.S, 13 Kasım Pazartesi akşamı hayvanlarını otlattıktan sonra Gesi Mahallesi Yüksel Çavuşoğlu Caddesi'ndeki evine döndüğünde eşi H.S'nin yerde hareketsiz yattığını görmüş, ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekibi, kadının kafasına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğünü tespit etmişti.

Olaya ilişkin öldürülen kadının oğulları S.S. ve B.S. ifadeleri alınmak üzere jandarma merkezine götürülmüş, komşusu İ.K. de gözaltına alınmıştı.

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