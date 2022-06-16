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GÜNCELLEME - Kayseri'de eski sevgilisini öldüren zanlı ile eşi ve babası tutuklandı

16.06.2022 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yaklaşık 2 yıl önce kaybolan kadını öldürdüğünü itiraf eden şüpheli ile eşi ve babası tutuklandı.

2020 yılında kaybolan eski sevgilisi S.K'yi öldürdüğü şüphesiyle gözaltına alınan ve emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden Y.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Y.K. ile olayla ilgisi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan eşi R.K. ve babası A.K, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan şüpheliler, hakimlikçe tutuklandı.

Yaklaşık 2 yıl önce kaybolan 1 çocuk annesi S.K'yi öldürdüğü şüphesiyle dün gözaltına alınan Y.K. cinayeti itiraf etmiş, cesedi, İncesu ilçesi Tahirini Mahallesi yakınlarındaki dağlık araziye bıraktığını söylemişti.

Bölgede araştırma yapan polis ekipleri, burada bulunan ve S.K'ye ait olabileceği değerlendirilen kemikleri, incelenmek üzere kriminal laboratuvara götürmüştü.

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