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GÜNCELLEME - Kayseri'de fabrikada gazdan etkilenen 10 işçiden 1'i öldü

23.06.2021 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İŞÇİLERDEN BİRİNİN ÖLMESİ EKLENDİ

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de çalıştıkları fabrikada sızan gazdan etkilenen 10 işçiden 1'i hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 20. Cadde'de taş yünü fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan gaz fabrika içine yayıldı.

Gazdan etkilenen 10 işçiden 8'i ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne, 2'si Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

Şehir Hastanesine kaldırılan işçilerden Akif B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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