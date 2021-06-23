GÜNCELLEME - Kayseri'de fabrikada gazdan etkilenen 10 işçiden 1'i öldü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de çalıştıkları fabrikada sızan gazdan etkilenen 10 işçiden 1'i hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 20. Cadde'de taş yünü fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan gaz fabrika içine yayıldı.

Gazdan etkilenen 10 işçiden 8'i ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne, 2'si Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

Şehir Hastanesine kaldırılan işçilerden Akif B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



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