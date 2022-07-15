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GÜNCELLEME - Kayseri'de ırmakta kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı

15.07.2022 18:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CESEDİN BULUNDUĞU BİLGİSİ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Kayseri'de ırmakta kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Zamantı Irmağı'nda suya kapılan 14 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde yaşayan N.D, ailesiyle Zamantı Irmağı çevresine gezmeye gitti.

N.D, ırmak yatağındaki taşların üzerinde otururken bir anda suya kapıldı.

Ailesinin bilgi vermesi üzerine AFAD ve jandarmanın katılımıyla ırmakta başlatıldı.

Ekipler, aramalar sonucu çocuğun cesedine ulaştı.

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