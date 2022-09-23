GÜNCELLEME - Kayseri'de tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

KAYSERİ (AA) - Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

OSB 24. Cadde'de faaliyet gösteren tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Büyük çaplı hasara neden olan yangında fabrikanın bazı kısımları çöktü.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.



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