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GÜNCELLEME - Kayseri'de tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

23.09.2022 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

KAYSERİ (AA) - Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

OSB 24. Cadde'de faaliyet gösteren tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Büyük çaplı hasara neden olan yangında fabrikanın bazı kısımları çöktü.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

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