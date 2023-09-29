YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kilis
  4. Kilis'te polise mukavemette bulunan 10 şüpheli yakalandı

Kilis'te polise mukavemette bulunan 10 şüpheli yakalandı

29.09.2023 13:28 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'te polise mukavemette bulunan 10 şüpheli gözaltına alındı.

Kilis'te polise mukavemette bulunan 10 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mücahitler Mahallesi Cahit Ulutaş Caddesi'nde silahla ateş edilme olayına müdahale eden polislere mukavemette bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda, C.A, A.Y.A, M.A, S.A, A.A, H.S, B.K, M.M.P, H.S. ve E.G. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde, ikamet çevresinde ve araçlarında yapılan aramalarda 2 tabanca, 3 kısa namlulu tüfek, 49 fişek, 58 av tüfeği fişeği, 3 boş şarjör, 58 av fişeği, 34 boş kovan, bir kılıç ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan biri kadın 10 zanlı adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 28 Eylül saat 02.15 sıralarında ateşli silah kullanıldığı ihbarını değerlendirmek üzere olay yerine giden polis ekiplerine kalabalık grup tarafından mukavemette bulunulduğu belirtilerek, "Polis ekiplerine mukavemette bulunan A.A, C.A, M.A, S.A, M.M.P, H.S, E.G. ile suça sürüklenen çocuklardan B.K, A.Y.A. ve olayı perdeleyerek delilleri karartan H.S. isimli şahıslar etkisiz hale getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, suç ve suçlularla mücadelenin aynı azim ve kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye’nin fıstık ihracatını karşılayan Şanlıurfa’da modern tesisler kuruluyorTürkiye’nin fıstık ihracatını karşılayan Şanlıurfa’da modern tesisler kuruluyor
Sultangazi Fazlı Hayırlıoğlu Parkı’nın resmi açılışı yapılıyorSultangazi Fazlı Hayırlıoğlu Parkı’nın resmi açılışı yapılıyor
Adana’daki iki orman yangınından biri kontrol altına alındıAdana’daki iki orman yangınından biri kontrol altına alındı
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Kilis emniyet müdürlüğü

Kilis Namaz Vakitleri 29 Eylül Cuma

İmsak
04:59
Sabah
06:18
Öğle
12:27
İkindi
15:49
Akşam
18:27
Yatsı
19:41

Kilis Nöbetçi Eczaneler29 Eylül Cuma

Canözer eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Kilis ECZANELER
Kilis ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Garsonlar ve müşteriler birbirine girdi! Gündem yaratan anlar...

Garsonlar ve müşteriler birbirine girdi! Gündem yaratan anlar...

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirim

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirim

Botu yürüyen merdivene sıkışan çocuğun parmakları koptu

Botu yürüyen merdivene sıkışan çocuğun parmakları koptu

Tecavüze uğrayan 12 yaşındaki kız kapı kapı dolaşarak yardım istedi

Tecavüze uğrayan 12 yaşındaki kız kapı kapı dolaşarak yardım istedi

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.