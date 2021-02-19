GÜNCELLEME - Kilis'te Suriye sınırında yakalanan DEAŞ'lı terörist tutuklandı

KİLİS (AA) - Kırmızı bültenle aranan ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışırken Kilis'te yakalanan terör örgütü DEAŞ mensubu tutuklandı.
Bir teröristin Suriye'deki çatışma bölgelerinden kaçak yollarla yurda gireceği bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerinin, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlattığı çalışma sonucu dün yakalanan Kazakistan uyruklu S.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sınırı geçmeye çalışırken yakalanan zanlı, Kilis Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye götürüldü.
Kazakistan uyruklu S.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.