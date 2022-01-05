GÜNCELLEME - Kilis'teki ev yangınında 4 katlı bina itfaiye merdiveniyle boşaltıldı

KİLİS (AA) - Kilis'te dört katlı binanın birinci katında çıkan yangın nedeniyle apartman sakinleri itfaiye merdiveniyle tahliye edildi.

Necmettin Erbakan Mahallesi'ndeki dört katlı binanın birinci katındaki evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine güvenlik güçleri, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tedbir amaçlı itfaiye ekiplerince evlere uzatılan merdivenle bina sakinleri tahliye edilirken yangın kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 2'si itfaiye personeli 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürü Zekeriye Kurtoğlu, gazetecilere, sabah saatlerinde ihbar üzerine olay yerine ekipleri sevk ettiklerini söyledi.

Yangında bir odanın komple yandığını, diğer odalarda da duman biriktiğini belirten Kurtoğlu, "Araçlarımızın hepsini buraya sevk ettik. 2 itfaiyeci arkadaşımız dumandan etkilendi, hastanede tedavi altında. Çatının kapısı kapalı olduğu için daireden çıkan dumandan diğer bina sakinlerini etkiledi. 10-15 kişiyi kurtararak aşağıya indirdik. Durumu kötü olanları hastaneye götürdüler. Yangının elektrik kontağından çıktığını tahmin ediyoruz ama araştırmamızı yaptıktan sonra neticeye varacağız." diye konuştu.

Binada yaşayan İbrahim Halil İpekçioğlu da binadakilerin çığlık sesleriyle uyandıklarını belirterek, "Birinci kata yeni taşınan dairede yangın çıkmış. Bir felaket yaşadık yani. Dumandan etkilendik." ifadesini kullandı.

