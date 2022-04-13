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  4. GÜNCELLEME - Kırıkkale'de husumetlisini tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı

GÜNCELLEME - Kırıkkale'de husumetlisini tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı

13.04.2022 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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Kırıkkale'de çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre, dün kavga ettikleri ve aralarında husumet bulunduğu öğrenilen S.M. ile T.M. arasında Yuva Mahallesi 2484. Sokak'ta tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.M, üzerindeki tabanca ile T.M'ye ateş açarak kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan T.M, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerince kent merkezinde yakalanan zanlı S.M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, hakimlikçe tutuklandı.

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