GÜNCELLEME - Kırıkkale'de husumetlisini tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı

Kırıkkale'de çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre, dün kavga ettikleri ve aralarında husumet bulunduğu öğrenilen S.M. ile T.M. arasında Yuva Mahallesi 2484. Sokak'ta tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.M, üzerindeki tabanca ile T.M'ye ateş açarak kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan T.M, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerince kent merkezinde yakalanan zanlı S.M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, hakimlikçe tutuklandı.



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