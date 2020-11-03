YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. GÜNCELLEME - Kızılcahamam'da 17 yaşındaki kızın şüpheli ölümüyle ilgili 3 zanlı tutuklandı

GÜNCELLEME - Kızılcahamam'da 17 yaşındaki kızın şüpheli ölümüyle ilgili 3 zanlı tutuklandı

ANKARA HABERLERİ  | 03.11.2020 23:49 | Son Güncelleme

ADLİYEYE SEVK EDİLEN 5 ZANLIDAN 3'ÜNÜN TUTUKLANDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 17 yaşındaki kızın otelde şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Gamze A'nın ölümüyle ilgili soruşturma çerçevesinde Ankara Emniyet Müdürlüğünce gözaltına alınan 5 şüphelinin Kızılcahamam İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Kızılcahamam Adliyesi'ne getirilen şüphelilerden R.D, M.D. ve M.E.D. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gamze A, geçen cumartesi ilçedeki bir otelin 5'inci katından düşerek hayatını kaybetmişti. Genç kızın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alınmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Tarkan: İyi ki varsınız kahraman kurtarıcılarımız Tarkan: İyi ki varsınız kahraman kurtarıcılarımız
'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık''Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'
En Çok Okunan Yerel Haberler
Tarihi Edremit evleri gün yüzüne çıkıyor projesi restorasyonu başladı
Tarihi Edremit evleri gün yüzüne çıkıyor projesi restorasyonu başladı
Avrasya Üniversitesi öğrencilerinden anlamlı etkinlik
Avrasya Üniversitesi öğrencilerinden anlamlı etkinlik
Kayserispor’da teknik direktör arayışı
Kayserispor’da teknik direktör arayışı
Diyarbekirspor’un önceliği lig
Diyarbekirspor’un önceliği lig
Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsası
Yeni Malatyaspor, Artvin Hopaspor maçının hazırlıklarına başladı
Yeni Malatyaspor, Artvin Hopaspor maçının hazırlıklarına başladı

Ankara Namaz Vakitleri 4 Kasım Çarşamba

İmsak
05:49
Sabah
07:14
Öğle
12:37
İkindi
15:24
Akşam
17:50
Yatsı
19:10

Ankara Nöbetçi Eczaneler 4 Kasım Çarşamba

Aysen Eczanesi
Cankaya
Dilara Eczanesi
Cankaya
Eray Eczanesi
Cankaya
Galleria Eczanesi
Cankaya
Hasbahçem Eczanesi
Cankaya
Natura Eczanesi
Cankaya
Türkü Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Gaziler Sosyal Tesisi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açılıyor
Gaziler Sosyal Tesisi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açılıyor
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
TP'den petrol arama ruhsat başvurusu
TP'den petrol arama ruhsat başvurusu
Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı
Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı
THY’ye 'Beypazarı' Uçağı Için Teşekkür Ziyareti
THY’ye 'Beypazarı' Uçağı Için Teşekkür Ziyareti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.