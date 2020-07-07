YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli "sahte ehliyetle dolandırıcılık" operasyonunda 5 tutuklama

GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli "sahte ehliyetle dolandırıcılık" operasyonunda 5 tutuklama

KOCAELİ HABERLERİ  | 07.07.2020 17:54 | Son Güncelleme

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli Eskişehir, İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda, nakliye yapmak amacıyla anlaştıkları firma ve kişilere, sahte ehliyetle kendi araçlarına benzer araçların plakalarını vererek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, nakliye dolandırıcılığı ve resmi belgede sahtecilik yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Sürdürülen teknik ve fiziki çalışmanın ardından ekipler, şüphelilerin sahte ehliyetle kendi araçlarına benzer araçların plakalarını vererek firma ve kişileri dolandırdığını belirledi.

Şüphelilerin Tekirdağ'dan Denizli'ye gitmesi gereken ürünleri, aynı yöntemlerle Ankara'ya sevk etmek üzere başka bir araca yüklediklerini tespit eden ekipler, İstanbul'da düzenledikleri operasyonla N.Ş, E.Ö. ve M.A'yı suçüstü yakaladı.

Operasyonun devamında şüpheliler B.Ç, Y.K, C.G, İ.B, O.B. ve S.B.K. İstanbul'da, M.K. ise Tekirdağ'da gözaltına alındı.

Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınarak sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye getirildi.

Savcılık sorgusunun ardından N.Ş, S.B.K, O.B, M.K. ve E.Ö. sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Vatandaşı sokağa döken olay! Çocuklar söyledi Vatandaşı sokağa döken olay! Çocuklar söyledi
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Denizli’de otomobil bagajında yılan paniği

Denizli’de otomobil bagajında yılan paniği

Sakarya'da ev ve iş yeri hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

Sakarya'da ev ve iş yeri hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

Ölmek üzere olan kediyi kurtardı

Ölmek üzere olan kediyi kurtardı

Gelin evine hırsız girdi, çalınan maske oldu

Gelin evine hırsız girdi, çalınan maske oldu

Küçük buzağılar kazanç kapısı oldu

Küçük buzağılar kazanç kapısı oldu

İl Milli Eğitim Müdürü Tosun Çaycuma’ya geldi

İl Milli Eğitim Müdürü Tosun Çaycuma’ya geldi

Kocaeli Namaz Vakitleri 7 Temmuz Salı

İmsak
03:33
Sabah
05:29
Öğle
13:10
İkindi
17:09
Akşam
20:41
Yatsı
22:29

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 7 Temmuz Salı

Banu Eczanesi
Korfez
Karamürsel Eczanesi
Karamursel
Kemal Eczanesi
Gebze
Şifa Eczanesi
Golcuk
Arastapark Eczanesi
Izmit
Mine Eczanesi
Darica
İskele Eczanesi
Dilovasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Kartepe yüzme havuzunda son viraja girildi

Kartepe yüzme havuzunda son viraja girildi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Bolu'da Kovid-19 tedbirleri

Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Bolu'da Kovid-19 tedbirleri

Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor

Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.