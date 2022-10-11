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GÜNCELLEME - Kocaeli'de alabora olan teknedeki kaybolan kişiyi arama çalışmalarına ara verildi

11.10.2022 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLMESİ EKLENDİ

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde teknenin alabora olması sonucu kaybolan kişiyi arama çalışmalarına, üçüncü gün de devam edildi.

Palamut avlamak için önceki gün Bağırganlı mevkisinde arkadaşıyla denize açılan ve teknenin alabora olması sonucu kaybolan İsmail B'yi arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları ve balıkçı teknelerinin katıldığı arama çalışmalarına, havadan da destek verildi.

Dün teknenin yerinin belirlendiği ve arama çalışmalarının bu alanda yoğunlaştığı öğrenildi.

Bölgeye gelen İsmail B'nin yakınlarının da endişeli bekleyişi sürüyor.

Havanın kararması nedeniyle ara verilen arama çalışmalarına, yarın sabah yeniden başlanacak.

Palamut avlamak için Bağırganlı mevkisinde 9 Ekim'de, Mesut K. ile İsmail B. tekneyle denize açılmış, su alarak alabora olan tekneden suya düşen Mesut K. balıkçılar tarafından kurtarılmış, İsmail B. ise kaybolmuştu.

Mesut K, sağlık ekiplerince Kandıra Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

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Kandıra alabora tekne

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