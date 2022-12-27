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Kocaeli'de bıçaklı kavgada milli karateci yaralandı

27.12.2022 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada milli karateci Umut Eren Gündoğ bıçakla yaralandı.

Kocaeli'de bıçaklı kavgada milli karateci yaralandı

Karabaş Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ismi öğrenilemeyen bir kişi, caddedeki bir iş yerinden aldığı bıçakla gruba saldırdı.

Kavgada, Bursa'dan Kocaeli'ye gelen milli karateci Umut Eren Gündoğ (20) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Milli karateci Gündoğ, Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor’un sporcusu olan Umut Eren Gündoğ’un İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda devam eden Türkiye Ümit Genç ve U21 Karate Şampiyonası'nda +80 kilo komite kategorisinde Türkiye şampiyonu olduğu ve devam eden turnuvalar nedeniyle Kocaeli'de bulunduğu öğrenildi.

Kavganın ardından olay yerinden kaçan şüpheliler E.C.A ve E.A ekiplerce gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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