GÜNCELLEME - Kocaeli'de bıçaklı kavgada ölen federasyon başkanı için cenaze töreni düzenlendi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, evinin önünde çıkan kavgada eski damadı tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü öne sürülen Kocaeli Gümüşhane Dernekler Federasyonu (GÜDEF) Başkanı Süleyman Olgun için cenaze töreni düzenlendi.

Çoban Mustafa Paşa Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde, Olgun'un (51) ağabeyleri İsmail ve Recep Olgun taziyeleri kabul etti.

Törene, Olgun'un yakınlarının yanı sıra AK Parti Kocaeli milletvekilleri Cemil Yaman ve Fikri Işık, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcı Hasan Bitmez, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve federasyon üyeleri katıldı.

Cenaze namazını Olgun'un emekli imam ağabeyi Recep Olgun kıldırdı. Olgun'un cenazesinin, yarın Gümüşhane Kelkit Merkez Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

Öte yandan, Olgun'un kavganın ardından gözaltına alınan eski damadı İ.G, babası M.G, annesi A.G. ile kız kardeşi H.G'nin Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Gebze Adliyesine götürüldü.

İ.G, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler M.G. ve A.G. adli kontrol müeyyidesi olmaksızın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı, H.G. ise savcılıktan salıverildi.

- Olay

İddiaya göre, İ.G. velayeti annesinde olan çocuğunu almak üzere dün 5 yakınıyla Olgun'un Barış Mahallesi 1818 Sokak'taki evine gelmiş, eski kayınvalidesinin çocuğu teslim ettiği sırada tartışma çıkmıştı.

Tartışmaya dahil olan Süleyman Olgun, kavgaya dönüşen olay sırasında eski damadı tarafından bıçaklanmıştı.

Bayramlaşmak üzere evde bulunan 4 kişi de balta ve sopaların kullanıldığı kavgada yaralanmış, hastanelere kaldırılan yaralılardan Süleyman Olgun kurtarılamamıştı.

Kavganın ardından İ.G, babası M.G. ve annesi A.G. ile kız kardeşi H.G. gözaltına alınmıştı.

