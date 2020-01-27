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GÜNCELLEME - Kocaeli'de çekici devrildi: 2 ölü, 6 yaralı

KOCAELİ HABERLERİ  | 27.01.2020 22:55 | Son Güncelleme

ÖLÜ VE YARALILARIN KİMLİK BİLGİLERİ EKLENDİ

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, üzerinde otomobil bulunan çekicinin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, arızalanan 34 AHN 162 plakalı otomobili Konya'ya götürmek için yükleyen, yolda karşılaştığı 55 AAH 722 plakalı arızalı otomobili de çeki demiriyle çeken Kerim Arislan (23) idaresindeki 42 Z 2677 plakalı çekici, İlimtepe Mahallesi'nden Hacıosman Mahallesi'ne inen dağ yolunda bariyere çarparak devrildi.

Çekicinin üzerine devrildiği otomobillerdeki Nazım (50) ve Erdem Zenkin (6) yaşamını yitirdi. Yaralanan sürücü Arislan ile otomobillerde bulunan Nurullah Şipal (40), Muhammet Aslan (26), Emine (52), Hüseyin (43) ve Ayşe Zenkin (53) çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Muhammet Aslan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

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2 ölü 6 yaralı

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