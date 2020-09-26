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GÜNCELLEME - Kocaeli'de çıkan orman yangını söndürüldü

KOCAELİ HABERLERİ  | 26.09.2020 19:04 | Son Güncelleme

BELEDİYE BAŞKANININ AÇIKLAMASI VE YANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ağva-Şile yolu Akçaova Akıncı mevkisinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bölgeye gönderilen 2 helikopterin de desteğiyle yangını söndüren ekipler, soğutma çalışmalarına devam ediyor.

- "5 hektarlık orman alanı etkilendi"

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, gazetecilere, yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini, ekiplerin gerekli çalışmaları yapacağını söyledi.

Yangından yaklaşık 5 hektarlık orman alanının etkilendiği bildiren Turan, şunları kaydetti:

"Soğutma çalışmaları sürüyor. Her ihtimale karşı gece helikopterlerden biri Cengiz Topel Havalimanı'nda konaklayacak. Buradaki çalışmalara gönüllü vatandaşlarımızın da katkısı var. Yangın üst bölgedeki kısmı geçse Karadeniz'e kadar gidebilirdi. Çok şükür, alınan tedbirler sayesinde alevler durduruldu. Pilotlarımız da oraya acil müdahale etti."

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