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GÜNCELLEME - Kocaeli'de kuyumcudaki gaspla ilgili İstanbul'da yakalanan şüpheli tutuklandı

22.08.2021 19:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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GÜNCELLEME - Kocaeli'de kuyumcudaki gaspla ilgili İstanbul'da yakalanan şüpheli tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kuyumcudaki gaspla ilgili İstanbul'da yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, kuyumcudaki gasp olayının şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, kimliğini S.G. olarak tespit ettikleri şüpheliyi, İstanbul'da gerçekleştirdikleri operasyonla yakaladı.

İşlemlerin ardından Kocaeli'ye getirilen şüpheli, sağlık kontrolü sonrası Gebze Adliyesine sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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