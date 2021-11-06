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GÜNCELLEME - Kocaeli'de oto yıkamacıda çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı

06.11.2021 21:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaçan 2 şüpheli saklandıkları kulübede yakalandı ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI EKLENDİ

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, oto yıkamacıda çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

4 Temmuz Mahallesi Efe Dayı Sokak'ta oto yıkama dükkanı işleten N.B. (30) ve S.B. (28), iş yerine gelen K.C.V. (36) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine işletmecilerin tabancayla ateş etmesi sonucu yaralanan K.C.V, çevredeki vatandaşlar tarafından otomobille hastaneye götürüldü.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan N.B. ve S.B'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüpheliler, Dereköy Mahallesi'nde ormanlık alandaki bir kulübede polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan, yaralı K.C.V'nin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

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