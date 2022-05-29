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  4. GÜNCELLEME - Kocaeli'de plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

GÜNCELLEME - Kocaeli'de plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

29.05.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ EKLENDİ

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde plastik fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Pelitli Mahallesi'nde bir plastik fabrikasının depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm fabrikayı sardı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Ekipler, soğutma çalışmalarına devam ediyor.

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yangın Gebze

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