GÜNCELLEME - Kocaeli'de raf fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde raf sistemleri üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

Akbal Mahallesi'nde faaliyet gösteren raf fabrikasının asit tanklarının bulunduğu polisaj bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar, kentin birçok noktasından görüldü.

Bölgeye sevk edilen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangını uzun uğraşlar sonucu söndürdü. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.



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