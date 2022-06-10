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GÜNCELLEME - Kocaeli’de sanayi gazları dolum tesisinde yangın

10.06.2022 22:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ EKLENDİ

KOCAELİ (AA) - İzmit'te sanayi gazları dolumu yapan bir tesiste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karadenizliler Mahallesi Başyiğit Caddesi’ndeki sanayi gazları dolumu yapılan tesiste henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın esnasında tesisteki gaz akışı durduruldu.

İtfaiye ekipleri yanan gaz dolu tüpleri su ile soğutarak içindeki gazın boşalmasını bekledi.

Yangın, yaklaşık 2,5 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Yangın sonucu tesiste hasar oluştu.

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