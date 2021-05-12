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GÜNCELLEME - Kocaeli'de tartıştığı eşini bıçakla yaraladığı iddia edilen kişi tutuklandı

12.05.2021 18:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tartıştığı eşini bıçakla yaraladığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Hacıosman Mahallesi Uygun Sokak'ta yaşayan Burhan Ş. (30) ile eşi Rabia Buse Ş. (28) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Burhan Ş, eşini bıçakla yaraladı.

Burhan Ş, sesleri duyarak eve gelen komşuları tarafından etkisiz hale getirildi, yaralı kadın Körfez Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen Rabia Buse Ş'nin, ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan Burhan Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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