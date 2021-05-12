GÜNCELLEME - Kocaeli'de tartıştığı eşini bıçakla yaraladığı iddia edilen kişi tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tartıştığı eşini bıçakla yaraladığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Hacıosman Mahallesi Uygun Sokak'ta yaşayan Burhan Ş. (30) ile eşi Rabia Buse Ş. (28) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Burhan Ş, eşini bıçakla yaraladı.

Burhan Ş, sesleri duyarak eve gelen komşuları tarafından etkisiz hale getirildi, yaralı kadın Körfez Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen Rabia Buse Ş'nin, ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan Burhan Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz