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GÜNCELLEME - Kocaeli'de yaşlı kadının ölü bulunmasına ilişkin yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

KOCAELİ HABERLERİ  | 06.02.2020 17:46 | Son Güncelleme

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yalnız yaşayan kadının evinde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 Ocak'ta İstasyon Mahallesi Sadık Efe Caddesi'nde yalnız yaşayan Hatice Çetinbaş'ın (64) evinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturma başlattı.

Çetinbaş'ın darp sonucu öldüğünü tespit eden ekipler, yaptıkları araştırmada, olaydan önce yaşlı kadının evinin önünde bazı kişilerin görüldüğü bilgisine ulaştı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesinin ardından, zanlılar R.K. ve Z.K. düzenlenen operasyonla Kartepe'de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Cinayet Kartepe

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