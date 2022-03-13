YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. GÜNCELLEME - Kocaeli'deki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

GÜNCELLEME - Kocaeli'deki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

13.03.2022 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ŞÜPHELİNİN ADLİYEYE SEVK EDİLMESİ EKLENDİ

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

4 Temmuz Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde R.Ş. (32) ve İ.A. (24), henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda R.Ş, yanında bulunan bıçakla İ.A'yı çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Ağır yaralanan İ.A, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İ.A, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan R.Ş, daha sonra polise teslim oldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MS'i yenmek için 9 yaşında yüzmeye başlayan kadın, sporcu yetiştiriyorMS'i yenmek için 9 yaşında yüzmeye başlayan kadın, sporcu yetiştiriyor
Kadın polis, boşanma aşamasındaki eşinin şiddetinden KADES uygulamasıyla kurtulduKadın polis, boşanma aşamasındaki eşinin şiddetinden KADES uygulamasıyla kurtuldu
İzmir'de parkta bir genci pompalı tüfekle öldüren zanlı tutuklandıİzmir'de parkta bir genci pompalı tüfekle öldüren zanlı tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli

Kocaeli Namaz Vakitleri 13 Mart Pazar

İmsak
05:45
Sabah
07:09
Öğle
13:15
İkindi
16:33
Akşam
19:11
Yatsı
20:30
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

“Göğüslerin plastik” yorumu kızdırdı! Eleştirilere ateş püskürdü

“Göğüslerin plastik” yorumu kızdırdı! Eleştirilere ateş püskürdü

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Et yerine mercimek tereyağı yerine ayçiçek yağı...

Et yerine mercimek tereyağı yerine ayçiçek yağı...

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.