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Kocaeli'den uyuşturucu getiren 4 şüpheli Samsun'da yakalandı

22.11.2022 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da düzenlenen operasyonda, Kocaeli'den uyuşturucu getirdikleri belirlenerek yakalanan 4 zanlı tutuklandı.

Kocaeli'den uyuşturucu getiren 4 şüpheli Samsun'da yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez İlkadım ilçesinde irtibatlı oldukları kişilere müşterek uyuşturucu satışı yaptıkları bilgisi edinilen Y.Y, E.S. ve D.E. ile ilgili çalışma yürüttü.

Narkotik polisi, şüphelilerden Y.Y'nin, D.E ve M.A'yı Samsun'a satış amaçlı yüklü miktarda uyuşturucu madde getirmek için Kocaeli'ye gönderdiğini tespit etti.

Kocaeli dönüşünde Çakallı mevkisinde belirlenen aracı durduran ekipler, D.E. ve M.A. ile şüphelileri karşılamaya gelen Y.Y'yi yakaladı.

Araçta ve zanlılara ait adreslerde arama yapan ekipler, 3 paket halinde 924,81 gram metamfetamin, hassas terazi, tabanca, 8 dolu fişek ele geçirdi.

Soruşturmanın devamında Kışla Mahallesi'nde yakalanan E.S'nin üzerinde ise 2 hassas terazi ile pompalı tüfek bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Kocaeli Samsun uyuşturucu

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