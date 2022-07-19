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GÜNCELLEME - Komiser yardımcılığı sınavı sorularının sızdırılmasına ilişkin soruşturma

19.07.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara merkezli operasyonda 7 kişi yakalandı GÖZALTI BİLGİSİ EKLENDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, "2007 yılı Polis Memurluğundan Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı" soruşturması kapsamında, FETÖ mensuplarınca sızdırılmış sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan 7 kişi gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen "2007 yılı Polis Memurluğundan Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı" soruşturması kapsamında, FETÖ üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespit edildiği belirtildi.

Sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan 12 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 9 ilde, bugünden itibaren eş zamanlı operasyon yapılmasına ve gözaltına alınmalarına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmada, hakkında gözaltı kararı verilenlerden 7'si yakalandı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
fetö ankara cumhuriyet başsavcılığı

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