GÜNCELLEME - Konya-Aksaray, Konya-Karapınar ve Konya-Isparta kara yolları ulaşıma açıldı

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapatılan Konya-Aksaray, Konya-Karapınar ve Konya-Isparta kara yolları ulaşıma açıldı.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan kar ve tipinin etkisi azaldı.

Konya-Aksaray, Konya-Karapınar ve Konya-Isparta kara yolları yeniden ulaşıma açıldı.

Konya-Aksaray kara yolunda yoğun tipi nedeniyle ulaşım, her iki yöne polis ekiplerinin önlemleri eşliğinde sağlanıyor.

Seydişehir-Antalya, Konya-Karaman, Konya-Ankara kara yollarında da araçların geçişine izin veriliyor.

Konya-Afyonkarahisar kara yolunda ise yoğun sis ve trafik kazaları nedeniyle araçların geçişine izin verilmiyor.

Kentin çıkışındaki kontrol noktalarında görevli polis ekipleri, sürücülere uyarılarda bulunuyor.



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