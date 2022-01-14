GÜNCELLEME - Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü saldırıdan önce yaşanan kavgaya ilişkin davanın ilk duruşması tamamlandı

Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırı öncesi aileler arasında yaşanan kavgaya ilişkin 9 sanığın yargılanmasına başlandı.

8. Ağır Ceza Mahkemesince, Adliye Konferans Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Lütfi Keleş ve Ali Keleş (Veli Keleş'in oğlu) ile tutuksuz sanıklar Ayşe Keleş, Ali Keleş (Lütfi Keleş'in oğlu), Ali Çalık, Veli Keleş, Yahya Çalık, İbrahim Keleş, Ramazan Çalık, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşma, sanıkların savunmalarının alınmasıyla başladı.

Sanıklardan Yahya Çalık'ın savunması sırasında, Dedeoğulları ailesinin yakınları olan müşteki taraf sinir krizi geçirdi. Müşteki taraftan sanıklara doğru su şişeleri atıldı.

Polis ekipleri tarafları sakinleştirmeye çalışırken arbede çıktı ve bazı polisler de müşteki taraf tarafından darbedildi. Bu sırada mahkeme heyeti salonu terk etti.

Daha sonra polis ekipleri duruşmayı izleyenleri dışarı çıkardı.

Müşteki taraf dışarıda da sakinleştirilemedi.

İzleyicilere kapalı olarak devam eden duruşma, arbede nedeniyle dışarı çıkarılan sanık ve müştekilerin dinlenememesi nedeniyle mahkeme heyeti tarafından ertelendi.

Lütfi ve Ali Keleş'in tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

- Olay

Dedeoğuları ailesinden 7 kişinin öldürüldüğü olaydan yaklaşık 2,5 ay önce Dedeoğulları ve Keleş ailesi arasında çıkan, 13 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin iddianame hazırlanmış, 9 sanık hakkında düzenlenen iddianamede, Lütfi Keleş'in "kasten yaralama" suçundan 6 yıla kadar, "silahla tehdit" suçundan 2 yıla kadar, "gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 3 yıla kadar, Ayşe Keleş'in de "kasten yaralama" suçundan 6 yıla kadar, "gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 3 yıla kadar cezalandırılması istenmişti.

Lütfi Keleş'in oğlu Ali Keleş'in ve Ali Çalık'ın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar, "kasten yaralama" suçundan 6 yıla kadar, "basit yaralama" suçundan 1 yıla kadar, "silahla tehdit" suçundan 2 yıla kadar, "gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 3 yıla kadar cezalandırılması talep edilmişti.

Veli Keleş, Veli Keleş’in oğlu Ali Keleş ve Yahya Çalık'ın, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar, "kasten yaralama" suçundan 6 yıla kadar, "basit yaralama" suçundan 1 yıla kadar, "gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 3 yıla kadar cezalandırılması istenmişti.

İbrahim Keleş'in, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar, "basit yaralama" suçundan 1 yıla kadar, "silahla tehdit" suçundan 2 yıla kadar, "gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebinde bulunulmuştu.

Ramazan Çalık hakkında ise "kasten yaralama" suçundan 6 yıla kadar, "basit yaralama" suçundan 1 yıla kadar, "silahla tehdit" suçundan 2 yıla kadar, "gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 3 yıla kadar hapis istemi iddianamede yer almıştı.

