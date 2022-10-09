GÜNCELLEME - Konya'da bıçaklanan kişi sığındığı fırında öldü

Konya'da bıçaklanan kişi, sığındığı fırında hayatını kaybetti.

İddiaya göre, merkez Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi Küçükkumköprü Caddesi Orkide Sokak'ta R.D. (34) tarafından bıçaklanan Süleyman Durmuş (46) yaralandı.

Durmuş, yaralı halde yakınlardaki bir etli ekmek fırınına sığındıktan sonra yere yığıldı.

Fırın çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede boğazından bıçaklanan Durmuş'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan zanlının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Maktulün kayınbiraderi olduğu tespit edilen zanlı, polis ekiplerince kısa sürede gözaltına alındı.

Olayın ikili arasındaki alacak verecek meselesinden kaynaklandığı öğrenildi.



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