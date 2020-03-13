YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. GÜNCELLEME - Konya'da bir kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü

GÜNCELLEME - Konya'da bir kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü

KONYA HABERLERİ  | 13.03.2020 19:11 | Son Güncelleme

Kadının cenazesi Konya'da toprağa verildi CENAZE TÖRENİ EKLENDİ

Konya'da boşanma aşamasında olduğu karısını öldürüp kaçmak isteyen zanlı yakalandı.

Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Bayram Ş. (37), boşanma aşamasında olduğu eşi Münevver Ş'nin (30), muhasebe servisinde görev yaptığı özel hastaneye geldi.

İkili arasında başlayan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Bu sırada yanında bulunan tabancayla ateş eden Bayram Ş, Münevver Ş'yi başından yaraladı. Yaralı kadın, hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Otomobiliyle kaçmaya çalışan cinayet zanlısı koca, hastane çevresindeki polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Hastane morgundan alınarak Karatay ilçesindeki Selim Sultan Erdem Şehitler Camisine getirilen Münevver Ş'nin naaşı, yakınlarının katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından, Şehitler Mezarlığında defnedildi.

Bu sırada Münevver Ş'nin mezarı başına gelen halası, "Canım kızım. O mezara yatacaksın ama orası buz gibi. Bir battaniye sersek olmaz mı." diyerek gözyaşı döktü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu tesbihin fiyatı dudak uçuklattı! Bu tesbihin fiyatı dudak uçuklattı!
Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...
Anahtar Kelimeler:
1 ölü Boşanma aşamasındaki çift Cenaze Konya Silahlı Saldırı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başkan Sebahattin Ceyhun: ’’Heyelan, mevcut yolumuza bir zarar vermemiştir’’

Başkan Sebahattin Ceyhun: ’’Heyelan, mevcut yolumuza bir zarar vermemiştir’’

Başkan Çalışkan: ’’Kooperatifler köprü görevi yapmaktadır’’

Başkan Çalışkan: ’’Kooperatifler köprü görevi yapmaktadır’’

Yeşilboğaz: "En kronik toplumsal sorun, çocuk istismarıdır"

Yeşilboğaz: "En kronik toplumsal sorun, çocuk istismarıdır"

KYK binasına gece yazılan Emet yazısı ilgi gördü

KYK binasına gece yazılan Emet yazısı ilgi gördü

Balıkesir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 11 kişi yakalandı

Balıkesir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 11 kişi yakalandı

Lisede Korona virüs için "Suya Sabuna Daha Çok Dokunalım" etkinliği

Lisede Korona virüs için "Suya Sabuna Daha Çok Dokunalım" etkinliği

Konya Namaz Vakitleri 13 Mart Cuma

İmsak
05:37
Sabah
06:57
Öğle
13:05
İkindi
16:25
Akşam
19:02
Yatsı
20:17

Konya Nöbetçi Eczaneler13 Mart Cuma

Altay Eczanesi
Karatay
Hilal Eczanesi
Karatay
Candan Eczanesi
Selcuklu
Hacettepe Eczanesi
Selcuklu
Martı Eczanesi
Selcuklu
Meram Eczanesi
Selcuklu
Yeni Onur Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Meram’a ‘Sağlıklı Hayat Merkezi’ kuruluyor

Meram’a ‘Sağlıklı Hayat Merkezi’ kuruluyor

Başkan Altay ve Pekyatırmacı’dan Bera Holding’in Konya’daki üretim tesislerine ziyaret

Başkan Altay ve Pekyatırmacı’dan Bera Holding’in Konya’daki üretim tesislerine ziyaret

Bülent Korkmaz, Konyaspor ile ilk antrenmanına çıktı

Bülent Korkmaz, Konyaspor ile ilk antrenmanına çıktı

Milletvekili Esin Kara: “Yapılandırmaları bozulanlara yeni bir ödeme imkanı tanınacak mı?”

Milletvekili Esin Kara: “Yapılandırmaları bozulanlara yeni bir ödeme imkanı tanınacak mı?”

LASTİKLİ AYAKKABILI RECEP AMCA, 'YAŞLILIK AYLIĞI' ALIYOR

LASTİKLİ AYAKKABILI RECEP AMCA, 'YAŞLILIK AYLIĞI' ALIYOR

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.