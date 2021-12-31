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GÜNCELLEME - Konya'da bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı saldırının katil zanlısı tutuklandı

31.12.2021 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Konya'da bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan katil zanlısı tutuklandı.

Merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'nde 16 Aralık'ta yaşanan olaya ilişkin gözaltına alınan katil zanlısı Sinan A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlının olay akşamı Serhat Özkaya ve Cüneyt Ö. ile buluştuğunu, evde uyuşturucu kullandıklarını, bir süre sonra alacak meselesi nedeniyle tartışmaya başladıklarını ve olayın silahlı kavgaya dönüştüğünü söylediği öğrenildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Sinan A. çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklandı.

- Olay

Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'nde, Serhat Özkaya ile Cüneyt Ö. silahlı saldırıya uğramış, Özkaya olay yerinde hayatını kaybetmiş, ağır yaralanan Cüneyt Ö. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştı.

Çalışma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırının, aralarında alacak meselesi bulunan Konya ile Adana'daki iki uyuşturucu çetesiyle bağlantılı olduğunu belirlemişti. Ekipler, iki ilde düzenledikleri operasyonda katil zanlısı Sinan A'nın da aralarında bulunduğu 6'sı kadın 17 şüpheliyi yakalamıştı.

Dün adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 9'u tutuklanmıştı.

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Konya silahlı saldırı

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