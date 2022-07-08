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GÜNCELLEME - Konya'da iki gün önce evlendiği eşini bıçakla öldüren koca tutuklandı

08.07.2022 20:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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Konya'da iki gün önce evlendiği eşini bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı.

Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Özdeyiş Sokağı'ndaki sitede ikamet eden Murat D. (52), iki gün önce evlendiği Keziban D. (45) ile tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında Murat D. eşini bıçakladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Keziban D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Keziban D'nin cenazesi, inceleme sonrası Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Gözaltına alınan Murat D'nin kasten yaralamadan suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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