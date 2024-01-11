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Konya'da kapkaç yöntemiyle cep telefonu çalan 2 zanlı tutuklandı

11.01.2024 12:05 | Son Güncelleme:
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Konya'da bir kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldığı öne sürülen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konevi Mahallesi'nde bir kadının cep telefonunun çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kaçış güzergahında 12 kilometrelik mesafede, 47 iş yeri güvenlik kamerası ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamera kayıtlarını inceledi.

Şüphelilerin cep telefonunu satabileceği iş yerlerini de araştıran ekipler, kimliklerini belirlediği F.İ. (18), M.A. (22) ve R.Ç'yi (19) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan R.Ç. savcılıkça serbest bırakıldı. F.İ. ile M.A. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çalınan cep telefonu sahibine teslim edildi.

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Şüpheli Konya kapkaç cep telefonu

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