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  4. GÜNCELLEME - Konya'da kum fırtınası trafikte aksamaya neden oldu

GÜNCELLEME - Konya'da kum fırtınası trafikte aksamaya neden oldu

07.12.2021 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRAFİĞE KAPATILAN YOLLARIN AÇILMASI EKLENDİ

Konya'da bazı bölgelerde oluşan kum fırtınası, trafiğin aksamasına neden oldu.

Bölgede sabahtan itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar, trafiği olumsuz etkiledi. Merkezde rüzgarın etkisi hissedilirken, ilçe ve çevre yollarında kum fırtınası oluştu.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, tedbir amaçlı Konya-Aksaray ve Konya-Ankara kara yolu, kum fırtınasından dolayı görüş mesafesinin yer yer sıfıra kadar düşmesi nedeniyle çift yönlü kapatıldı.

Söz konusu yollar, rüzgarın kuvvetini yitirmeye başlamasıyla yeniden trafiğe açıldı.

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