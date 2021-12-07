GÜNCELLEME - Konya'da kum fırtınası trafikte aksamaya neden oldu

Konya'da bazı bölgelerde oluşan kum fırtınası, trafiğin aksamasına neden oldu.
Bölgede sabahtan itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar, trafiği olumsuz etkiledi. Merkezde rüzgarın etkisi hissedilirken, ilçe ve çevre yollarında kum fırtınası oluştu.
İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, tedbir amaçlı Konya-Aksaray ve Konya-Ankara kara yolu, kum fırtınasından dolayı görüş mesafesinin yer yer sıfıra kadar düşmesi nedeniyle çift yönlü kapatıldı.
Söz konusu yollar, rüzgarın kuvvetini yitirmeye başlamasıyla yeniden trafiğe açıldı.
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