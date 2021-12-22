GÜNCELLEME - Konya'da ölümle tehdit ettiği ailesinin evine silahla gelen zanlı, serbest bırakıldı

Konya'da telefonla aradığı ailesini öldürmekle tehdit ederek silahla eve geldiği sırada polis ekiplerince yakalanan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Merkez Karatay ilçesi Erler Mahallesi Meteoğlu Sokak'ta oturan annesi F.Ö'yü arayarak, "Eve geliyorum, sizi öldüreceğim" diye tehditte bulunup, eve geldiği sırada polis ekiplerince etkisiz hale getirilen Musa Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Olay

İddiaya göre, ailesinden uzaklaştırma kararı bulunan Musa Ö, dün cep telefonuyla annesi F.Ö'yü arayarak, öldürme tehdidinde bulunmuş, durumun bildirilmesi üzerine polis, bir süre sonra tabancayla eve gelen zanlıyı etkisiz hale getirmişti.

Emniyete götürülen şüphelinin, "kasten yaralama, hırsızlık, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve ateşli silah bulundurmak" gibi 8 suç kaydının bulunduğu belirlenmişti.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz