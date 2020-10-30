GÜNCELLEME - Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 14 yaralı

Konya'nın Ilgın ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ali Kıvanç idaresindeki 42 GCU 13 plakalı minibüs, Ilgın - Atlantı kara yolu Şeker Fabrikası yakınlarında Fahrettin Çiltepe yönetimindeki 42 SZ 944 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, Çiltepe olay yerinde hayatını kaybederken otomobilde bulunan Ramazan Demiröz ile minibüsteki 14 kişi yaralandı.
Ambulanslarla Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olanlar Konya'daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Kadınhanı ilçesi Atlantı Mahallesi Muhtarı olduğunu belirtilen Ramazan Demiröz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Savcılık incelemesinin ardından Çiltepe'nin cenazesi de hastane morguna kaldırıldı.
Öte yandan, Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş'ın kaza yerinde incelemelerde bulunduğu öğrenildi.