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GÜNCELLEME - Konya'da trafik kazası: 4 ölü

08.07.2021 00:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ

Konya'da meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 4'e yükseldi.

Musa Keser idaresindeki 58 AD 740 plakalı otomobil, Konya-Seydişehir kara yolunun 50. kilometresinde, sollamaya çalıştığı Mustafa Özbek (31) yönetimindeki 42 EA 993 plakalı otomobile çarptıktan sonra takla attı.

Kazada, Keser'in kullandığı araçtaki Abdullah Bircan (28), Muhteşem Akalın (41) ve Menekşe Keser (51) olay yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan ve Konya Numune Hastanesine kaldırılan sürücü Musa Keser de hayatını kaybetti.

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